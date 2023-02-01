Экс-президент Франции: Путин делает ставку на то, что Запад устанет и пойдет на благоприятные переговоры

Президент РФ Владимир Путин - "радикально рациональный" лидер, который делает ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и согласятся на благоприятное для России завершение войны путем переговоров.

Об этом в интервью Politico заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "Европейская правда".

Олланд, занимавший этот пост с 2012 по 2017 год, имеет большой опыт общения с Путиным. Вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель он возглавлял переговоры с российским лидером в рамках Нормандского формата в 2014 году после того, как Москва аннексировала Крым у Украины и поддержала пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Но, по словам Олланда, эти попытки диалога оказались безрезультатными, показав Путина как лидера, который понимает только силу, и поставив под сомнение все последующие попытки переговоров.

"Он - радикально рациональный человек, или рационально радикальный человек, как вам больше нравится", - сказал бывший французский лидер, отвечая на вопрос, может ли Путин стремиться к расширению конфликта за пределы Украины.

"У него есть своя аргументация, и в этих рамках он готов применить силу. Он способен понять только ту динамику силы, которую мы можем установить против него", - добавил Олланд.

Олланд добавил, что Путин будет стремиться "закрепить свои успехи, чтобы стабилизировать конфликт, надеясь, что общественное мнение устанет, а европейцы будут бояться эскалации, чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров".

Но в отличие от того времени, когда он был у власти и Париж и Берлин вели переговоры с Путиным, на этот раз роль посредника, скорее всего, перейдет к Турции или Китаю, "что никого не обнадежит", - сказал Олланд.

Олланд не стал критиковать своего преемника Эммануэля Макрона за общение с Путиным. "Имело смысл поговорить с Путиным до вторжения, чтобы лишить его каких-либо аргументов или предлогов. Но после короткого периода неопределенности после вторжения вопрос (о целесообразности диалога), к сожалению, был решен", - сказал он.

Напомним, Франция готова передать Украине еще 12 САУ Caesar, а также поможет с подготовкой украинских военных на территории Польши.