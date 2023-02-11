Українські посвідчення водія у Польщі залишаться чинними до кінця року

Польща розширила можливості використання українських документів, які дозволяють участь у дорожньому русі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інтеграції, пише "Європейська правда".

Посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.

Також усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території цієї країни до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

Вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Польщі, в тому числі й тих, які перебували там до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, представництво державного підприємства "Документ" відкрило стаціонарний центр обслуговування громадян у Кракові.

У центрі можна одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку, окремо оформити закордонний паспорт чи ID-картку, обміняти водійське посвідчення, отримати страхування.

У січні в Польщі набув чинності новий закон, який передбачає, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише впродовж перших 120 днів з моменту першого приїзду, після чого платитимуть за проживання.

Зокрема з 1 березня 2023 року вони покриватимуть 50% вартості допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня – 75%, якщо перебувають понад 180 днів.

При цьому ця сума не повинна перевищувати 40 злотих на день, якщо йдеться про 50% вартості допомоги, і 60 злотих на день – якщо йдеться про 75%.