Украинские водительские удостоверения в Польше останутся в силе до конца года

Польша расширила возможности использования украинских документов, которые позволяют участие в дорожном движении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства интеграции, пишет "Европейская правда".

Водительское удостоверение, выданное в Украине, считается действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 года, даже если срок действия такого удостоверения истек.

Также все граждане, которые въехали на территорию Польши автомобилем на государственных регистрационных номерных знаках Украины и имеют свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное в Украине, могут свободно передвигаться по территории этой страны до 31 декабря 2023 года без выезда в Украину.

Указанное положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Польши, в том числе и тех, которые находились там до 24 февраля 2022 года.

Напомним, представительство государственного предприятия "Документ" открыло стационарный центр обслуживания граждан в Кракове.

В центре можно одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту, отдельно оформить загранпаспорт или ID-карту, обменять водительское удостоверение, получить страховку.

В январе в Польше вступил в силу новый закон, который предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента первого приезда, после чего будут платить за проживание.

В частности, с 1 марта 2023 года они будут покрывать 50% стоимости помощи, если они находятся в Польше более 120 дней, а с 1 мая - 75%, если находятся более 180 дней.

При этом эта сумма не должна превышать 40 злотых в день, если речь идет о 50% стоимости помощи, и 60 злотых в день - если речь идет о 75%.