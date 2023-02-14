Белград вимагає від Молдови докази того, що у "плані Кремля" хотіли задіяти диверсантів із Сербії

Сербія заперечує, що її громадян могли залучати до підготовки силових дій з метою дестабілізації Молдови аж до повалення влади, про що заявила президентка Молдови на основі даних, переданих українськими спецслужбами.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив міністр закордонних справ Івіца Дачич.

"Вимагаємо від молдовської сторони невідкладно надати усю наявну у них інформацію, тому що ми досі не отримували таких повідомлень від Молдови", - заявив Дачич.

Він додав, що Сербія не може не реагувати на це, тому що поява такої інформації шкодить репутації країни, а участь сербських громадян у збройних конфліктах за кордоном передбачає кримінальну відповідальність.

"Я віддав розпорядження нашому акредитованому послу у Кишиневі невідкладно просити роз’яснень заяв президентки Молдови у Міністерстві закордонних справ Молдови, а також терміново надати нам усю інформацію про людей, яких підозрюють у співучасті у цих силових діях", - наголосив Івіца Дачич.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ