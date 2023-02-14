Белград требует от Молдовы доказательства, что в "плане Кремля" фигурируют диверсанты из Сербии

Сербия отрицает, что ее граждан могли привлекать к подготовке силовых действий с целью дестабилизации Молдовы вплоть до свержения власти, о чем заявила президент Молдовы на основе данных, переданных украинскими спецслужбами.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил министр иностранных дел Ивица Дачич.

"Требуем от молдавской стороны безотлагательно предоставить всю имеющуюся у них информацию, потому что мы до сих пор не получали таких сообщений от Молдовы", - заявил Дачич.

Он добавил, что Сербия не может не реагировать на это, потому что появление такой информации вредит репутации страны, а участие сербских граждан в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает уголовную ответственность.

"Я отдал распоряжение нашему аккредитованному послу в Кишиневе безотлагательно просить разъяснений заявлений президента Молдовы в Министерстве иностранных дел Молдовы, а также срочно предоставить нам всю информацию о людях, которых подозревают в соучастии в этих силовых действиях", - подчеркнул Ивица Дачич.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ