У США поменшало прибічників військової та економічної підтримки України

Підтримка серед американської громадськості надання Україні зброї та прямої економічної допомоги послабилася.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного Центром досліджень громадської думки Associated Press-NORC.

48% заявили, що підтримують надання США зброї Україні, 29% - проти, а 22% - не підтримують і не виступають проти. У травні 2022 року, менш ніж через три місяці після початку війни, 60% дорослого населення США висловилися за надання Україні зброї.

Американці приблизно порівну розділилися щодо спрямування державних коштів безпосередньо в Україну: 37% - за, 38% - проти, 23% - не визначилися.

Ознаки зменшення підтримки України з'являються на тлі того, що наступного тижня президент Джо Байден збирається відвідати Польщу, щоб відзначити першу річницю найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Байден неодноразово заявляв, що США допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно" для відбиття російського вторгнення, яке почалося 24 лютого минулого року.

Опитування показало, що 19% американців повністю впевнені у здатності Байдена впоратися з ситуацією в Україні, тоді як 37% кажуть, що мають лише деяку впевненість, а 43% - майже не мають жодної.

Погляди на те, як Байден впорається з війною, розділилися значною мірою вздовж партійних ліній. Серед демократів 40% заявили, що вони повністю довіряють Байдену в тому, що він впорається з ситуацією, 50% - частково довіряють, а 9% - майже не довіряють. Серед республіканців переважна більшість (76%) кажуть, що майже не довіряють Байдену. Ці цифри практично не змінилися з травня минулого року.

Більшість американців, 63%, як і раніше, виступають за введення економічних санкцій проти Росії, показує опитування, хоча ця частка також зменшилася порівняно з 71%, які виступали за це в травні 2022 року.

А 59% вважають, що обмеження шкоди, завданої економіці США, важливіше, ніж ефективні санкції проти Росії, навіть якщо це означає, що санкції будуть менш ефективними. Майже рік тому, у березні 2022 року, ситуація була зворотною: 55% сказали, що ефективні санкції проти Росії є більшим пріоритетом, навіть якщо це означає шкоду для економіки США.

Загалом, опитування показує, що близько чверті американців, 26%, зараз вважають, що США повинні відігравати важливу роль у цій ситуації, порівняно з 40% у березні 2022 року. Водночас 49% вважають, що США повинні відігравати другорядну роль, і лише 24% кажуть, що вони не повинні відігравати жодної ролі.

З березня минулого року відсоток демократів, які вважають, що США повинні відігравати важливу роль, дещо знизився з 48% до 40%, тоді як серед республіканців він знизився з 35% до 17%.

Демократи також частіше, ніж республіканці, підтримують запровадження економічних санкцій проти Росії (75% проти 60%), прийняття біженців з України (73% проти 42%), надання зброї Україні (63% проти 39%) та направлення державних коштів в Україну (59% проти 21%). З травня минулого року підтримка

Опитування 1068 дорослих було проведене 26-30 січня за вибіркою, взятою з імовірнісного опитування AmeriSpeak Panel NORC, яке має репрезентативно відображати населення США. Похибка вибірки для всіх респондентів становить плюс-мінус 4,2 відсоткових пункти.

Нагадаємо, інше опитування показало, що майже через рік після початку війни між Росією та Україною підтримка України з боку американців залишається стабільною, в той же час серед республіканців найбільше тих, хто виступає за швидке закінчення війни навіть ціною територіальних втрат для України.