В США стало меньше сторонников военной и экономической поддержки Украины

Поддержка среди американской общественности предоставления Украине оружия и прямой экономической помощи ослабла.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследований общественного мнения Associated Press-NORC.

48% заявили, что поддерживают предоставление США оружия Украине, 29% - против, а 22% - не поддерживают и не выступают против. В мае 2022 года, менее чем через три месяца после начала войны, 60% взрослого населения США высказались за предоставление Украине оружия.

Американцы примерно поровну разделились относительно направления государственных средств непосредственно в Украину: 37% - за, 38% - против, 23% - не определились.

Признаки уменьшения поддержки Украины появляются на фоне того, что на следующей неделе президент Джо Байден собирается посетить Польшу, чтобы отметить первую годовщину крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Байден неоднократно заявлял, что США будут помогать Украине "столько, сколько потребуется" для отражения российского вторжения, которое началось 24 февраля прошлого года.

Опрос показал, что 19% американцев полностью уверены в способности Байдена справиться с ситуацией в Украине, тогда как 37% говорят, что испытывают лишь некоторую уверенность, а 43% - почти никакой.

Взгляды на то, как Байден справится с войной, разделились в значительной степени вдоль партийных линий. Среди демократов 40% заявили, что они полностью доверяют Байдену в том, что он справится с ситуацией, 50% - частично доверяют, а 9% - почти не доверяют. Среди республиканцев подавляющее большинство (76%) говорят, что почти не доверяют Байдену. Эти цифры практически не изменились с мая прошлого года.

Большинство американцев, 63%, по-прежнему выступают за введение экономических санкций против России, показывает опрос, хотя эта доля также уменьшилась по сравнению с 71%, которые выступали за это в мае 2022 года.

А 59% считают, что ограничение ущерба, нанесенного экономике США, важнее, чем эффективные санкции против России, даже если это означает, что санкции будут менее эффективными. Почти год назад, в марте 2022 года, ситуация была обратной: 55% сказали, что эффективные санкции против России являются большим приоритетом, даже если это означает вред для экономики США.

В общем, опрос показывает, что около четверти американцев, 26%, сейчас считают, что США должны играть важную роль в этой ситуации, по сравнению с 40% в марте 2022 года. В то же время 49% считают, что США должны играть второстепенную роль, и только 24% говорят, что они не должны играть никакой роли.

С марта прошлого года процент демократов, которые считают, что США должны играть важную роль, несколько снизился с 48% до 40%, тогда как среди республиканцев он снизился с 35% до 17%.

Демократы также чаще, чем республиканцы, поддерживают введение экономических санкций против России (75% против 60%), принятие беженцев из Украины (73% против 42%), предоставление оружия Украине (63% против 39%) и направление государственных средств в Украину (59% против 21%). С мая прошлого года поддержка

Опрос 1068 взрослых был проведен 26-30 января по выборке, взятой из вероятностного опроса AmeriSpeak Panel NORC, который должен репрезентативно отражать население США. Погрешность выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 4,2 процентных пункта.

Напомним, другой опрос показал, что почти через год после начала войны между Россией и Украиной поддержка Украины со стороны американцев остается стабильной, в то же время среди республиканцев больше всего тех, кто выступает за скорейшее окончание войны даже ценой территориальных потерь для Украины.