Віцепрезидентка США: Путін хоче дочекатись, що ми відступимо, але він помиляється

Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила, що Сполучені Штати не поступляться у своїй підтримці України і президент РФ Владімір Путін жорстоко помиляється, якщо думає інакше.

Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

"Я не маю ілюзій щодо того, що на нас чекає попереду. Буде ще більше чорних днів в Україні, щоденна агонія війни триватиме, наслідки війни відчуватимуться країнами близько і далеко, від Африки до Південно-Східної Азії і Карибів. Але якщо Путін думає, що він може почекати нашого відступу, то він жорстоко помиляється. Час не на його боці" - заявила Гарріс.

За її словами, путін продовжуватиме випробовувати українців, як це було весь минулий рік, він продовжуватиме випробовувати трансатлантичну єдність.

"І я переконана, що Україна впорається, що США і Європа впораються" - сказала Гарріс.

Вона наголосила, що Америка продовжить лідерство у захисті людської гідності, правил і норм, волі та свободи.

"На кону стоїть надто багато, щоб робити менше. Американці добре знають значення незалежності. Ми віримо у фундаментальну важливість суверенітету і верховенства права. І ми завжди будемо стояти на боці справедливості" - наголосила Гарріс.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу заявив, що вторгнення Росії в Україну було випробуванням, яке США та їхні союзники по НАТО пройшли, і знову пообіцяв підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.