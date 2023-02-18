Вице-президент США: Путин хочет дождаться, что мы отступим, но он ошибается

Вице-президент США Камала Харрис заверила, что Соединенные Штаты не уступят в своей поддержке Украины и президент РФ Владимир Путин жестоко ошибается, если думает иначе.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

"Я не питаю иллюзий относительно того, что нас ждет впереди. Будет еще больше черных дней в Украине, ежедневная агония войны будет продолжаться, последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов. Но если Путин думает, что он может подождать нашего отступления, то он жестоко ошибается. Время не на его стороне" - заявила Харрис.

По ее словам, путин будет продолжать испытывать украинцев, как это было весь прошлый год, он будет продолжать испытывать трансатлантическое единство.

"И я убеждена, что Украина справится, что США и Европа справятся", - сказала Харрис.

Она подчеркнула, что Америка продолжит лидерство в защите человеческого достоинства, правил и норм, свободы и свободы.

"На кону стоит слишком много, чтобы делать меньше. Американцы хорошо знают значение независимости. Мы верим в фундаментальную важность суверенитета и верховенства права. И мы всегда будем стоять на стороне справедливости", - подчеркнула Харрис.