Диверсії на "Північних потоках": Данія, Німеччина й Швеція повідомляли РФ про розслідування

Данія, Німеччина та Швеція ще не завершили власні розслідування диверсій на російських газогонах "Північні потоки" у Балтійському морі та не можуть спрогнозувати, коли це станеться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному листі постійних представників трьох країн при ООН, опублікованому у вівторок.

У додатку до листа нагадується, що у Данії, Швеції та Німеччині були розпочаті власні розслідування обставин підривів російських газогонів під водою.

"Ці розслідування ще не були завершені. На сьогодні неможливо сказати, коли вони завершаться. Влада Данії, Німеччини й Швеції перебували й перебувають у діалозі стосовно розслідування витоків газу, й цей діалог продовжиться в тій мірі, в якій це буде доцільно", – йдеться в документі.

Окремо підкреслюється, що три держави повідомляли Росії про хід поточних розслідувань.

"Повторюємо, що навмисні акти, як ті, що були скоєні щодо "Північних потоків", є неприйнятними, ставлять під загрозу міжнародну безпеку й викликають у нас глибоке занепокоєння", – заявили постпредства.

Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія - але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Як повідомлялося, після вибухів ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.