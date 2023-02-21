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Диверсії на "Північних потоках": Данія, Німеччина й Швеція повідомляли РФ про розслідування

Вівторок, 21 лютого 2023, 18:50

Данія, Німеччина та Швеція ще не завершили власні розслідування диверсій на російських газогонах "Північні потоки" у Балтійському морі та не можуть спрогнозувати, коли це станеться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному листі постійних представників трьох країн при ООН, опублікованому у вівторок.

У додатку до листа нагадується, що у Данії, Швеції та Німеччині були розпочаті власні розслідування обставин підривів російських газогонів під водою.

"Ці розслідування ще не були завершені. На сьогодні неможливо сказати, коли вони завершаться. Влада Данії, Німеччини й Швеції перебували й перебувають у діалозі стосовно розслідування витоків газу, й цей діалог продовжиться в тій мірі, в якій це буде доцільно", – йдеться в документі.

У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ

Окремо підкреслюється, що три держави повідомляли Росії про хід поточних розслідувань.

"Повторюємо, що навмисні акти, як ті, що були скоєні щодо "Північних потоків", є неприйнятними, ставлять під загрозу міжнародну безпеку й викликають у нас глибоке занепокоєння", – заявили постпредства.

Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія - але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Як повідомлялося, після вибухів ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

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