Диверсии на "Северных потоках": Дания, Германия и Швеция сообщали РФ о расследовании

Дания, Германия и Швеция еще не завершили собственные расследования диверсий на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море и не могут спрогнозировать, когда это произойдет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном письме постоянных представителей трех стран при ООН, опубликованном во вторник.

В приложении к письму напоминается, что в Дании, Швеции и Германии были начаты собственные расследования обстоятельств подрывов российских газопроводов под водой.

"Эти расследования еще не были завершены. На сегодня невозможно сказать, когда они завершатся. Власти Дании, Германии и Швеции находились и находятся в диалоге по расследованию утечек газа, и этот диалог продолжится в той мере, в какой это будет целесообразно", - говорится в документе.

Отдельно подчеркивается, что три государства сообщали России о ходе текущих расследований.

"Повторяем, что преднамеренные акты, как те, что были совершены в отношении "Северных потоков", являются неприемлемыми, ставят под угрозу международную безопасность и вызывают у нас глубокую обеспокоенность", - заявили постпредства.

В конце сентября после взрывов возле датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено в общей сложности четыре утечки на двух трубопроводах. В ноябре шведские органы безопасности определили, что это была серьезная диверсия - но не назвали виновника. Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Как сообщалось, после взрывов ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.