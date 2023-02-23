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Зеленський візьме участь в онлайн-саміті G7 у річницю вторгнення Росії

Четвер, 23 лютого 2023, 21:37

Президент США Джо Байден у п'ятницю, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, головуватиме на віртуальній зустрічі лідерів держав "Групи семи", в якій братиме участь Володимир Зеленський.

Про це оголосила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу в четвер, передає кореспондент "Європейської правди".

"Завтра президент Байден збереться з лідерами G7 і президентом Зеленським на віртуальній зустрічі для продовження узгодження наших зусиль із підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну", – зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, під час зустрічі очільники держав "Групи семи" обговорять шляхи подальшої "підтримки України та збільшення тиску на Путіна й усіх тих, ти уможливлює російську агресію".

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати разом з партнерами в "Групі семи" готують новий масштабний пакет санкцій, який планується оголосити до річниці вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ "Групи семи" 18 лютого анонсував швидкі поставки зброї і нові санкції проти РФ.

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G7 (група семи) Війна з РФ

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