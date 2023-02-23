Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7 в годовщину вторжения России

Четверг, 23 февраля 2023, 21:37

Президент США Джо Байден в пятницу, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, будет председательствовать на виртуальной встрече лидеров государств "Группы семи", в которой будет участвовать Владимир Зеленский.

Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, передает корреспондент "Европейской правды".

"Завтра президент Байден соберется с лидерами G7 и президентом Зеленским на виртуальной встрече для продолжения согласования наших усилий по поддержке Украины и привлечения России к ответственности за ее войну", - отметила она.

По словам представительницы Белого дома, во время встречи главы государств "Группы семи" обсудят пути дальнейшей "поддержки Украины и увеличения давления на Путина и всех тех, кто делает возможной российскую агрессию".

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе с партнерами в "Группе семи" готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется объявить к годовщине вторжения РФ в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел "Группы семи" 18 февраля анонсировал скорые поставки оружия и новые санкции против РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (группа семи) Война с РФ

Статьи

Членство Украины в НАТО до конца войны: детали нового предложения о расширении Альянса

Как помочь России отказаться от имперских мечтаний? Это – важнейший вызов в процессе депутинизации РФ. И есть реальный путь, чтобы достичь этого...
23 февраля 2023 — группа представителей Европейской народной партии

Дипломатия военного времени. Воспоминания посла Германии в Украине о годе работы в войне

"Указание покинуть Киев мы получили в ночь с 23 на 24 февраля. Я тогда еще надеялась, что ничего не случится..." (укр.)
23 февраля 2023 — Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине

Наказание с конфискацией: как ускорить отчуждение активов РФ в Европе

В большинстве стран-членов ЕС конфискация замороженных российских активов юридически возможна только при наличии уголовного приговора (укр.)
23 февраля 2023 — Елена Поканевич, DiXi Group