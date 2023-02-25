Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Грузії до річниці великої війни пройшли дві масштабні акції солідарності з Україною

Субота, 25 лютого 2023, 14:26

У Тбілісі й Батумі пройшли великі акції солідарності з Україною до річниці відкритого російського вторгнення 24 лютого.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

На демонстрації вийшли представники опозиційних партій та небайдужі громадяни. У Тбілісі було декілька мітингів, найбільша акція зібралася перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі.

На ній були у тому числі студенти і представники української діаспори, до учасників дистанційно звернувся мер Києва Віталій Кличко. Деякі учасники йшли також з білоруськими біло-червоно-білими прапорами. 

Повідомляють також про окрему акцію росіян, які не згодні з політикою Кремля. 

Телевежу у Тбілісі ввечері підсвітили кольорами українського прапора. 

Велика демонстрація зібралася також у Батумі. 

Нагадаємо, делегація парламенту Грузії відмовилась від візиту до Києва у річницю відкритого вторгнення РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Війна з РФ

Статті

Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни

У 24 лютого – в день першої річниці повномасштабної війни – світ зайшов з двома «мирними» ініціативами українською та китайською...
24 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Не лише "до перемоги". Як, чим та до якого часу США допомагатимуть Україні

США є безумовним лідером з надання допомоги Україні та мобілізації світової підтримки нашої держави: оборонної, фінансової, політичної...
24 лютого 2023 — Оксана Маркарова, посол України у США

Підтримати Україну і покарати агресора: які задачі стоять перед Європою

Уся європейська ідея заснована на мирі. Але без свободи та без справедливості взагалі не може бути миру.
24 лютого 2023 — Роберта Метсола, президентка Європарламенту