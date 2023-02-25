У Грузії до річниці великої війни пройшли дві масштабні акції солідарності з Україною

У Тбілісі й Батумі пройшли великі акції солідарності з Україною до річниці відкритого російського вторгнення 24 лютого.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

На демонстрації вийшли представники опозиційних партій та небайдужі громадяни. У Тбілісі було декілька мітингів, найбільша акція зібралася перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі.

На ній були у тому числі студенти і представники української діаспори, до учасників дистанційно звернувся мер Києва Віталій Кличко. Деякі учасники йшли також з білоруськими біло-червоно-білими прапорами.

Повідомляють також про окрему акцію росіян, які не згодні з політикою Кремля.

Телевежу у Тбілісі ввечері підсвітили кольорами українського прапора.

Велика демонстрація зібралася також у Батумі.

Нагадаємо, делегація парламенту Грузії відмовилась від візиту до Києва у річницю відкритого вторгнення РФ.