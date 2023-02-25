В Грузии к годовщине большой войны прошли две масштабные акции солидарности с Украиной

В Тбилиси и Батуми прошли крупные акции солидарности с Украиной к годовщине открытого российского вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

На демонстрации вышли представители оппозиционных партий и неравнодушные граждане. В Тбилиси было несколько митингов, самая большая акция собралась перед зданием парламента на проспекте Руставели.

На ней были в том числе студенты и представители украинской диаспоры, к участникам дистанционно обратился мэр Киева Виталий Кличко. Некоторые участники шли также с белорусскими бело-красно-белыми флагами.

Сообщают также об отдельной акции россиян, которые не согласны с политикой Кремля.

Телебашню в Тбилиси вечером подсветили цветами украинского флага.

Большая демонстрация собралась также в Батуми.

Напомним, делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину открытого вторжения РФ.