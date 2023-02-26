У Конгресі США закликають адміністрацію Байдена надати Україні передові системи озброєнь

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш сучасні системи озброєнь і заявив, що Конгрес зробить кроки для просування цього процесу.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Маккол попередив критиків підтримки України з боку США, що "ми не можемо ховати голову в пісок".

"Ми, безумовно, можемо вписати в наші законопроєкти про асигнування пріоритетність систем озброєнь. Ми маємо намір це зробити", - сказав Макккол, відповідаючи на запитання, що може зробити Конгрес, щоб підштовхнути адміністрацію Байдена до надання ракетних систем більшої дальності або винищувачів.

"Я знаю, що адміністрація каже: "Стільки, скільки буде потрібно". Я думаю, що з правильним озброєнням це не повинно зайняти так багато часу", - додав він.

Байден і високопосадовці адміністрації заявили, що "поки що" Україні не потрібні сучасні винищувачі, а США відхилили прохання України про надання армійських тактичних ракетних систем дальнього радіусу дії через побоювання, що вони можуть бути використані Україною для ураження цілей в глибині Росії.

Маккол повідомив, що нещодавно розмовляв з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, і що наразі ніщо не знято з порядку денного.

"Я думаю, що за умови достатнього тиску з боку Конгресу, ми зможемо надати Україні те, що їй дійсно потрібно для перемоги в цій боротьбі", - сказав законодавець.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет Україні на загальну суму 2 мільярди доларів, який допоможе посилити протиповітряну оборону.