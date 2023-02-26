В Конгрессе США призывают администрацию Байдена дать Украине передовые системы вооружений
Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине более современные системы вооружений и заявил, что Конгресс предпримет шаги для продвижения этого процесса.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
Маккол предупредил критиков поддержки Украины со стороны США, что "мы не можем прятать голову в песок".
"Мы, безусловно, можем вписать в наши законопроекты об ассигнованиях приоритетность систем вооружений. Мы намерены это сделать", - сказал Макккол, отвечая на вопрос, что может сделать Конгресс, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к предоставлению ракетных систем большей дальности или истребителей.
"Я знаю, что администрация говорит: "Столько, сколько будет нужно". Я думаю, что с правильным вооружением это не должно занять так много времени", - добавил он.
Байден и высокопоставленные чиновники администрации заявили, что "пока" Украине не нужны современные истребители, а США отклонили просьбу Украины о предоставлении армейских тактических ракетных систем дальнего радиуса действия из-за опасений, что они могут быть использованы Украиной для поражения целей в глубине России.
Маккол сообщил, что недавно разговаривал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, и что пока ничто не снято с повестки дня.
"Я думаю, что при условии достаточного давления со стороны Конгресса, мы сможем предоставить Украине то, что ей действительно нужно для победы в этой борьбе", - сказал законодатель.
Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов, который поможет усилить противовоздушную оборону.