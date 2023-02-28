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Естонія закликає ЄС збільшити закупівлю боєприпасів для України

Вівторок, 28 лютого 2023, 08:14

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

Про це він написав у листі до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми, звичайно, повинні надати 155-мм боєприпаси з наявних запасів, але попит стимулює пропозицію лише тоді, коли підписуються нові контракти з промисловістю", - написав Певкур.

Міністр підкреслив, що обсяги виробництва боєприпасів в Європі наразі є недостатніми не лише для постачання Україні, але й для поповнення запасів у довгостроковій перспективі, оскільки Росія за один день вистрілює місячний обсяг європейського виробництва артилерійських снарядів.

У листі додається, що закупівлі могли б здійснюватися не лише органом ЄС, але й державою-членом, що діє від імені блоку, якби це було більш швидким рішенням.

Нагадаємо, Певкур минулого тижня відвідав з візитом Київ та передав Україні новий пакет військової допомоги.

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Естонія Війна з РФ

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