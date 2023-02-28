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Эстония призывает ЕС увеличить закупку боеприпасов для Украины

Вторник, 28 февраля 2023, 08:14

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины для запуска промышленного производства, вместо того, чтобы отправлять имеющиеся запасы.

Об этом он написал в письме к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы, конечно, должны предоставить 155-мм боеприпасы из имеющихся запасов, но спрос стимулирует предложение только тогда, когда подписываются новые контракты с промышленностью", - написал Певкур.

Министр подчеркнул, что объемы производства боеприпасов в Европе пока недостаточны не только для поставки Украине, но и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе, поскольку Россия за один день выстреливает месячный объем европейского производства артиллерийских снарядов.

В письме добавляется, что закупки могли бы осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом, действующим от имени блока, если бы это было более быстрым решением.

Напомним, Певкур на прошлой неделе посетил с визитом Киев и передал Украине новый пакет военной помощи.

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Эстония Война с РФ

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