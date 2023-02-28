Эстония призывает ЕС увеличить закупку боеприпасов для Украины
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины для запуска промышленного производства, вместо того, чтобы отправлять имеющиеся запасы.
Об этом он написал в письме к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
"Мы, конечно, должны предоставить 155-мм боеприпасы из имеющихся запасов, но спрос стимулирует предложение только тогда, когда подписываются новые контракты с промышленностью", - написал Певкур.
Министр подчеркнул, что объемы производства боеприпасов в Европе пока недостаточны не только для поставки Украине, но и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе, поскольку Россия за один день выстреливает месячный объем европейского производства артиллерийских снарядов.
В письме добавляется, что закупки могли бы осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом, действующим от имени блока, если бы это было более быстрым решением.
Напомним, Певкур на прошлой неделе посетил с визитом Киев и передал Украине новый пакет военной помощи.