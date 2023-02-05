Кіпр обирає нового президента, основна боротьба між трьома кандидатами

На Кіпру у неділю проходять вибори нового президента, перед яким стоятимуть такі завдання, як вихід з глухого кута в переговорах про возз'єднання, боротьба з нелегальною міграцією та відновлення іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Недільне голосування навряд чи виявить явного переможця, що створить підґрунтя для другого туру, який відбудеться 12 лютого.

У виборах беруть участь 14 кандидатів, хоча основну боротьбу ведуть троє – колишній міністр закордонних справ Нікос Христодулідіс, який лідирує в опитуваннях, лідер правої партії СІРІЗА Авероф Неофіту і кар'єрний дипломат Андреас Мавройянніс, якого підтримує ліва партія АКЕЛ.

Усі троє основних претендентів були близькими соратниками чинного правого президента Нікоса Анастасіадіса, який за законом не може балотуватися на третій п'ятирічний термін.

Опитування показують, що явка виборців буде низькою. На останніх виборах у 2018 році близько 28% виборців утрималися від походу на дільниці.

У 2020 році адміністрація Анастасіадіса потрапила в корупційний скандал через прибуткову схему надання громадянства в обмін на інвестиції. Урядова слідча комісія встановила, що сотні паспортів були видані незаконно, а система роками працювала без належного нагляду.

У цей же період острів зіткнувся зі сплеском нелегальної міграції, головним чином через буферну зону, яка розділяє острів між міжнародно визнаним півднем і північчю, що відокремилася від турків-кіпріотів.

Христодулідіс розірвав зв'язок зі своєю партією та її лідером Неофіту, щоб балотуватися на посаду президента, розколовши праві політичні сили. Його також підтримують політичні партії, які традиційно займають жорстку позицію в переговорах про возз'єднання.

У 2020 році, коли Хрістодулідіс був міністром закордонних справ, Кіпр близько місяця утримувався від санкцій Європейського Союзу, накладених на Білорусь, оскільки острівна країна хотіла, щоб блок активніше діяв проти Туреччини в суперечці за шельфові газові ресурси.

Нагадаємо, уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти", яка, як з'ясувалося під час розслідування, незаконно надавала громадянство в сотнях випадків.