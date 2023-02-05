Кипр выбирает нового президента, основная борьба между тремя кандидатами

На Кипре в воскресенье проходят выборы нового президента, перед которым будут стоять такие задачи, как выход из тупика в переговорах о воссоединении, борьба с нелегальной миграцией и восстановление имиджа страны, запятнанного коррупционными скандалами.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Воскресное голосование вряд ли выявит явного победителя, что создаст основу для второго тура, который состоится 12 февраля.

В выборах участвуют 14 кандидатов, хотя основную борьбу ведут трое - бывший министр иностранных дел Никос Христодулидис, который лидирует в опросах, лидер правой партии СИРИЗА Авероф Неофиту и карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, которого поддерживает левая партия АКЕЛ.

Все трое основных претендентов были близкими соратниками действующего правого президента Никоса Анастасиадиса, который по закону не может баллотироваться на третий пятилетний срок.

Опросы показывают, что явка избирателей будет низкой. На последних выборах в 2018 году около 28% избирателей воздержались от похода на участки.

В 2020 году администрация Анастасиадиса попала в коррупционный скандал из-за прибыльной схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Правительственная следственная комиссия установила, что сотни паспортов были выданы незаконно, а система годами работала без надлежащего надзора.

В этот же период остров столкнулся со всплеском нелегальной миграции, главным образом через буферную зону, которая разделяет остров между международно признанным югом и севером, отделившимся от турок-киприотов.

Христодулидис разорвал связь со своей партией и ее лидером Неофитом, чтобы баллотироваться на пост президента, расколов правые политические силы. Его также поддерживают политические партии, которые традиционно занимают жесткую позицию в переговорах о воссоединении.

В 2020 году, когда Христодулидис был министром иностранных дел, Кипр около месяца воздерживался от санкций Европейского Союза, наложенных на Беларусь, поскольку островная страна хотела, чтобы блок активнее действовал против Турции в споре за шельфовые газовые ресурсы.

Напомним, правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта", которая, как выяснилось в ходе расследования, незаконно предоставляла гражданство в сотнях случаев.