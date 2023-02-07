Польща перекинула свої ЗРК Patriot до Варшави

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, Польща перемістила свої зенітно-ракетні комплекси Patriot на військовий аеродром на заході Варшави, де вони залишаться на певний час в рамках навчань польських військ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Купівля Польщею двох батарей MIM-104 Patriot виробництва американської компанії Raytheon є елементом ширшого пакету угод в рамках програми протиповітряної оборони польської армії "Вісла". Орієнтовна вартість батарей становить близько 4,2 млрд євро.

Польські пускові установки Patriot, які будуть розміщені на варшавському військовому аеродромі Бемово, відіграватимуть вирішальну роль у підготовці" польських сил протиповітряної оборони, зазначив Блащак.

Польський уряд підписав контракт на дві батареї Patriot з більш ніж 200 ракетами в 2018 році. Перша батарея прибула до країни наприкінці 2022 року, а друга, як очікується, буде доставлена пізніше цього року, повідомляє WNP.

Придбавши системи Patriot, Польща приєдналася до США, Нідерландів, Німеччини, Японії та Італії, ставши шостою країною, яка тепер покладається на систему американського виробництва.

Польські солдати зараз проходять підготовку для роботи з Patriot, які мають бути готові до використання в 2024 році.

Наприкінці січня Німеччина відправила в Польщу перші два з трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які будуть розгорнуті поблизу українського кордону як реакція на інцидент із падінням ракети в селі Пшеводув.

У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.



