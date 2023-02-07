Польша перебросила свои ЗРК Patriot в Варшаву

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, Польша переместила свои зенитно-ракетные комплексы Patriot на военный аэродром на западе Варшавы, где они останутся на некоторое время в рамках учений польских войск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Покупка Польшей двух батарей MIM-104 Patriot производства американской компании Raytheon является элементом более широкого пакета соглашений в рамках программы противовоздушной обороны польской армии "Висла". Ориентировочная стоимость батарей составляет около 4,2 млрд евро.

Польские пусковые установки Patriot, которые будут размещены на варшавском военном аэродроме Бемово, будут играть решающую роль в подготовке" польских сил противовоздушной обороны, отметил Блащак.

Польское правительство подписало контракт на две батареи Patriot с более чем 200 ракетами в 2018 году. Первая батарея прибыла в страну в конце 2022 года, а вторая, как ожидается, будет доставлена позже в этом году, сообщает WNP.

Приобретя системы Patriot, Польша присоединилась к США, Нидерландам, Германии, Японии и Италии, став шестой страной, которая теперь полагается на систему американского производства.

Польские солдаты сейчас проходят подготовку для работы с Patriot, которые должны быть готовы к использованию в 2024 году.

В конце января Германия отправила в Польшу первые два из трех зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут развернуты вблизи украинской границы как реакция на инцидент с падением ракеты в селе Пшеводув.

В январе 2023 года стало известно, что Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.