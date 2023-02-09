Байден заявив, що Путін "вже втратив Україну"

Президент США Байден у середу заявив, що президент Росії Владімір Путін "вже втратив Україну", додавши, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою.

Про це він сказав в інтерв'ю PBS NewsHour наступного дня після виступу з промовою "Про стан справ у державі", пише "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"У Путіна немає жодного шансу - він вже втратив Україну", - сказав Байден.

"Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти" – зазначив він.

"Спустіться вниз, нічого з цього не відбувається", - заявив президент США.

Байден сказав, що НАТО координує свої дії на підтримку України, незважаючи на те, що Путін вважає, що це не так.

Його коментарі пролунали після того, як він підкреслив свою підтримку України на тлі російського вторгнення під час промови "Про стан справ у державі".

Байден також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що в Україну надходить занадто багато американської допомоги. Джуді Вудрафф з PBS згадала депутата Джима Джордана (Огайо), який запропонував, щоб гроші, витрачені в Україні, йшли американцям, і Байден голосно розсміявся.

"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли ... Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись ще?", - додав він.

На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів: "Так, це так".

Перша річниця повномасштабного російського вторгнення виповнюється 24 лютого. З того часу військова допомога США Україні перевищила приблизно 28 мільярдів доларів.