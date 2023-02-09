Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"

Президент США Байден в среду заявил, что президент России Владимир Путин "уже потерял Украину", добавив, что помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной.

Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour на следующий день после выступления с речью "О состоянии дел в государстве", пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"У Путина нет ни одного шанса - он уже потерял Украину", - сказал Байден.

"Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Заходите". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать" - отметил он.

"Спуститесь вниз, ничего из этого не происходит", - заявил президент США.

Байден сказал, что НАТО координирует свои действия в поддержку Украины, несмотря на то, что Путин считает, что это не так.

Его комментарии прозвучали после того, как он подчеркнул свою поддержку Украины на фоне российского вторжения во время речи "О положении дел в государстве".

Байден также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые предположили, что в Украину поступает слишком много американской помощи. Джуди Вудрафф из PBS вспомнила депутата Джима Джордана (Огайо), который предложил, чтобы деньги, потраченные в Украине, шли американцам, и Байден громко рассмеялся.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда Россия прокатится через Украину, или в Беларусь, или куда-то еще?", - добавил он.

На вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил: "Да, это так".

Первая годовщина полномасштабного российского вторжения исполняется 24 февраля. С тех пор военная помощь США Украине превысила примерно 28 миллиардов долларов.