Стрілянина у Гамбурзі: нападник в минулому був "Свідком Єгови" - ЗМІ

Чоловік, який влаштував стрілянину на заході "Свідків Єгови" у Гамбурзі, в минулому сам належав до цієї релігійної громади.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Spiegel.

За інформацією видання, підозрюваний є колишнім членом громади "Свідків Єгови" у віці від 30 до 40 років.

Знаряддям вбивства був пістолет. Невідомо, чи був пістолет у чоловіка на законних підставах.

Він не був відомий владі як екстреміст.

Як повідомляється, чоловік силою проник до будівлі релігійної громади, в якій проходило богослужіння за участю до 50 осіб.

Влада кваліфікує цей акт як умисне вбивство. Правоохоронці припускають, що злочинець був один.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав смертельну стрілянину жорстоким актом насильства. "Погані новини з Гамбурга. Кілька членів "Церкви Єгови" стали жертвами жорстокого акту насильства минулої ночі. Мої думки з ними та їхніми сім'ями. І з силами безпеки, які виконували нелегку місію ", - написав він у п'ятницю вранці через урядовий акаунт у Twitter.

Як повідомлялося, від стрілянини під час організованого "Свідками Єгови" заходу загинули вісім людей, нападник, ймовірно, серед них.