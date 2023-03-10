Стрельба в Гамбурге: нападавший в прошлом был "Свидетелем Иеговы" - СМИ

Мужчина, который устроил стрельбу на мероприятии "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге, в прошлом сам принадлежал к этой религиозной общине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Spiegel.

По информации издания, подозреваемый является бывшим членом общины "Свидетелей Иеговы" в возрасте от 30 до 40 лет.

Орудием убийства был пистолет. Неизвестно, был ли пистолет у мужчины на законных основаниях.

Он не был известен властям как экстремист.

Как сообщается, мужчина силой проник в здание религиозной общины, в которой проходило богослужение с участием до 50 человек.

Власти квалифицируют этот акт как умышленное убийство. Правоохранители предполагают, что преступник был один.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смертельную стрельбу жестоким актом насилия. "Плохие новости из Гамбурга. Несколько членов "Церкви Иеговы" стали жертвами жестокого акта насилия прошлой ночью. Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, которые выполняли нелегкую миссию", - написал он в пятницу утром через правительственный аккаунт в Twitter.

Как сообщалось, от стрельбы во время организованного "Свидетелями Иеговы" мероприятия погибли восемь человек, нападавший, вероятно, среди них.