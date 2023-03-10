Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Стрельба в Гамбурге: нападавший в прошлом был "Свидетелем Иеговы" - СМИ

Пятница, 10 марта 2023, 10:45

Мужчина, который устроил стрельбу на мероприятии "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге, в прошлом сам принадлежал к этой религиозной общине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Spiegel.

По информации издания, подозреваемый является бывшим членом общины "Свидетелей Иеговы" в возрасте от 30 до 40 лет.

Орудием убийства был пистолет. Неизвестно, был ли пистолет у мужчины на законных основаниях.

Он не был известен властям как экстремист.

Как сообщается, мужчина силой проник в здание религиозной общины, в которой проходило богослужение с участием до 50 человек.

Власти квалифицируют этот акт как умышленное убийство. Правоохранители предполагают, что преступник был один.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смертельную стрельбу жестоким актом насилия. "Плохие новости из Гамбурга. Несколько членов "Церкви Иеговы" стали жертвами жестокого акта насилия прошлой ночью. Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, которые выполняли нелегкую миссию", - написал он в пятницу утром через правительственный аккаунт в Twitter.

Как сообщалось, от стрельбы во время организованного "Свидетелями Иеговы" мероприятия погибли восемь человек, нападавший, вероятно, среди них.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

Промежуточная победа европейской Грузии: чего добились протесты в Тбилиси

Что заставило грузинские власти внезапно согласиться на требования протестующих? И как нынешние протесты изменят Грузию и ее шансы на европейское будущее? (укр.)
10 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Угроза с севера: как лишить Кремль механизма обхода энергетических санкций

Россия вопреки санкциям увеличила поставки сжиженного газа в Европу и строит еще один СПГ-терминал – теперь в Арктике (укр.)
9 марта 2023 — Cветлана Романко, Razom We Stand

Как избежать новой войны после победы Украины: статья главы МИД Чехии

Мир наступит тогда, когда Украина восстановит контроль над своими границами, а ее армия будет настолько сильной, что Россия даже не будет пытаться продолжать войну (укр.)
9 марта 2023 — Ян Липавский, министр иностранных дел Чешской Республики