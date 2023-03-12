Проросійські сили збираються на протест у Кишиневі, поліція попередила про можливі заворушення

У неділю в Кишиневі запланована нова акція прибічників партії "Шор" на тлі попереджень поліції про можливі масові безлади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Разом з тим в неділю декілька організацій заявили що відмовляються від участі у протестах.

Асоціація ветеранів силових органів Scutul Poporului 12 березня повідомила, що відмовляється від участі в протесті, призначеному на цей день. Організація пояснила це ризиками, пов'язаними з діями як правоохоронних органів, так і "невідомих сил". Акцію, нагадаємо, організовує "Рух за народ", який в основному складається з членів партії "Шор".

Scutul Poporului пояснили, що відмовилися від участі в мітингу через заяви та дії офіційних силових органів. Заява з'явилася майже одночасно з аналогічним постом Георге Кавкалюка та його партії PACE, яка також зазвичай бере участь в акціях партії "Шор". Частина цих повідомлень збігається майже дослівно.

Також повідомляється, що у Бєльцях поліція зупиняє автобуси з учасниками протесту, запланованого в центрі Кишинева. У результаті люди, які намагалися проїхати на кількох зупинених автобусах, перекрили трасу.

Напередодні, 11 березня, правоохоронці заявили, що на сьогоднішній акції заплановані масові заворушення. Поліція попередила, що 12 березня, починаючи з 13:00, на вул. Штефана чел Маре та на вулиці Міхай Вітязул частково перекриють рух. Крім того, співробітники правоохоронних органів попросили громадські об'єднання з незаконними значками та відзнаками, які рухаються попереду колони учасників, бути з відкритими обличчями.

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Про роль партії "Шор" у розкачуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.