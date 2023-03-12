Пророссийские силы собираются на протест в Кишиневе, полиция предупредила о возможных провокациях

В воскресенье в Кишиневе запланирована новая акция сторонников партии "Шор" на фоне предупреждений полиции о возможных массовых беспорядках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Вместе с тем в воскресенье несколько организаций заявили, что отказываются от участия в протестах.

Ассоциация ветеранов силовых органов Scutul Poporului 12 марта сообщила, что отказывается от участия в протесте, назначенном на этот день. Организация объяснила это рисками, связанными с действиями как правоохранительных органов, так и "неизвестных сил". Акцию, напомним, организует "Движение за народ", которое в основном состоит из членов партии "Шор".

Scutul Poporului объяснили, что отказались от участия в митинге из-за заявлений и действий официальных силовых органов. Заявление появилось почти одновременно с аналогичным постом Георге Кавкалюка и его партии PACE, которая также обычно участвует в акциях партии "Шор". Часть этих сообщений совпадает почти дословно.

Также сообщается, что в Бельцах полиция останавливает автобусы с участниками протеста, запланированного в центре Кишинева. В результате люди, которые пытались проехать на нескольких остановленных автобусах, перекрыли трассу.

Накануне, 11 марта, правоохранители заявили, что на сегодняшней акции запланированы массовые беспорядки. Полиция предупредила, что 12 марта, начиная с 13:00, на ул. Штефана чел Маре и на улице Михай Витязул частично перекроют движение. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов попросили общественные объединения с незаконными значками и знаками отличия, которые движутся впереди колонны участников, быть с открытыми лицами.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.