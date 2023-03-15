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США не впевнені у навмисному зіткненні російського Су-27 з дроном - генерал Міллі

Середа, 15 березня 2023, 20:50

США наразі не мають певності у тому, що російський Су-27 навмисне фізично зачепив американський дрон, у результаті чого той упав у Чорне море. 

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Було це навмисно чи ні? Ще не знаємо. Ми знаємо, що перехоплення було навмисним. Ми знаємо, що агресивна поведінка була навмисною, дуже непрофесійною та небезпечною", - сказав Міллі. 

Він зазначив, що у США є абсолютні докази того, що саме перехоплення було дуже агресивним, а от чи було навмисним саме зіткнення, "потрібно розслідувати".

Він також відмовився відповідати на питання про те, чи вважають США інцидент актом війни. 

"Що стосується акту війни, то я не збираюся про це говорити. Інциденти трапляються, і очевидно, що ми не прагнемо до збройного конфлікту з Росією", - сказав Міллі.

Він також повідомив, що планує переговори зі своїм російським колегою, начальником російського генерального штабу Валерієм Герасимовим.

Міноборони РФ повідомило раніше у середу про телефонну розмову Шойгу та Остіна без додаткових подробиць. 

Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що у телефонній розмові з російським міністром оборони Сергеєм Шойгу заявив, що Росія зобов’язана керувати своїми військовими літаками безпечно та професійно.

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США Війна з РФ Росія

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