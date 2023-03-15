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США не уверены в преднамеренном столкновении российского Су-27 с дроном - генерал Милли

Среда, 15 марта 2023, 20:50

США пока не уверены в том, что российский Су-27 умышленно физически задел американский дрон, в результате чего тот упал в Черное море. 

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на брифинге в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Было это намеренно или нет? Еще не знаем. Мы знаем, что перехват был преднамеренным. Мы знаем, что агрессивное поведение было преднамеренным, очень непрофессиональным и опасным", - сказал Милли. 

Он отметил, что у США есть абсолютные доказательства того, что именно перехват был очень агрессивным, а вот было ли преднамеренным само столкновение, "нужно расследовать".

Он также отказался отвечать на вопрос о том, считают ли США инцидент актом войны. 

"Что касается акта войны, то я не собираюсь об этом говорить. Инциденты случаются, и очевидно, что мы не стремимся к вооруженному конфликту с Россией", - сказал Милли.

Он также сообщил, что планирует переговоры со своим российским коллегой, начальником российского генерального штаба Валерием Герасимовым.

Минобороны РФ сообщило ранее в среду о телефонном разговоре Шойгу и Остина без дополнительных подробностей. 

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия обязана управлять своими военными самолетами безопасно и профессионально.

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США Война с РФ Россия

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