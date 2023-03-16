У Раді планують візит до США для лобіювання передачі Україні F-16

Делегація Верховної Ради на чолі з Русланом Стефанчуком планує здійснити візит до Сполучених Штатів Америки для лобіювання питання передачі Україні бойових літаків F-16.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, пише "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми багато працюємо з Конгресом США, оскільки там зараз активно двопартійно тиснуть на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки, щоб Україні нарешті надали винищувачі F-16. Уже вчора група сенаторів від обох партій зробили відповідну заяву. Найближчим часом ми плануємо візит нашої парламентської делегації до США, щоб завершити цей сценарій тиску й отримати дозвіл як Пентагону, так і Державного департаменту щодо надання нам бойових літаків. Зараз ми бачимо, що рішення врешті-решт буде ухвалено. Надалі також буде вирішення логістичних та інфраструктурних питань і питання навчання наших пілотів", – розповів політик.

Він уточнив, що до складу української парламентської делегації увійдуть представники усіх фракцій та груп, а очолить її голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Арахамія також прокоментував доволі різкі заяви ймовірного кандидата у президенти від Республіканської партії Рона Десантіса: "У цій ситуації нам треба пам’ятати, що у нас є двопартійна підтримка у США, а також нам потрібно продовжувати працювати".

Арахамія також розповів, що українська сторона намагається організувати зустріч із Десантісом, аби переконати його в тому, що необхідно посилювати підтримку України та "поставити Росію на місце". "Бо саме такої думки дотримується переважна більшість американців, а їхні політики обов’язково враховують цей фактор", – переконаний депутат.

Раніше Десантіс сказав, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

Хоча Десантіс визнав, що "метою має бути мир", він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу".