В Раде планируют визит в США для лоббирования передачи Украине F-16

Делегация Верховной Рады во главе с Русланом Стефанчуком планирует осуществить визит в Соединенные Штаты Америки для лоббирования вопроса передачи Украине боевых самолетов F-16.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы много работаем с Конгрессом США, поскольку там сейчас активно двухпартийно давят на администрацию президента Соединенных Штатов Америки, чтобы Украине наконец предоставили истребители F-16. Уже вчера группа сенаторов от обеих партий сделали соответствующее заявление. В ближайшее время мы планируем визит нашей парламентской делегации в США, чтобы завершить этот сценарий давления и получить разрешение как Пентагона, так и Государственного департамента о предоставлении нам боевых самолетов. Сейчас мы видим, что решение в конце концов будет принято. В дальнейшем также будет решение логистических и инфраструктурных вопросов и вопрос обучения наших пилотов", - рассказал политик.

Он уточнил, что в состав украинской парламентской делегации войдут представители всех фракций и групп, а возглавит ее председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Арахамия также прокомментировал довольно резкие заявления вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса: "В этой ситуации нам надо помнить, что у нас есть двухпартийная поддержка в США, а также нам нужно продолжать работать".

Арахамия также рассказал, что украинская сторона пытается организовать встречу с Десантисом, чтобы убедить его в том, что необходимо усиливать поддержку Украины и "поставить Россию на место". "Потому что именно такого мнения придерживается подавляющее большинство американцев, а их политики обязательно учитывают этот фактор", - убежден депутат.

Ранее Десантис сказал, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США.

Хотя Десантис признал, что "целью должен быть мир", он предупредил, что отправка войск или современного оружия, например истребители F-16 и ракеты большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей фазе войны между двумя крупнейшими ядерными державами мира".