Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Парижі знову спалахнули протести через ухвалення пенсійної реформи

відео
П'ятниця, 17 березня 2023, 22:19

У Парижі під час нової демонстрації проти планів уряду підвищити пенсійний вік у Франції сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заворушення в п'ятницю ввечері сталися після аналогічних подій у четвер, коли президент Франції Емманюель Макрон вирішив затвердити суперечливу пенсійну реформу за спеціальною процедурою без голосування в парламенті.

Деякі демонстранти, які зібрались у Франції на площі Згоди біля будівлі Національної асамблеї, скандували "Макрона у відставку!" Для припинення заворушень поліція застосувала сльозогінний газ.

За непідтвердженими даними, є постраждалі з обох боків.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, яку не підтримує більшість населення. Процедура дозволяє в окремих випадках прем'єр-міністру оголошувати про ухвалення закону без голосування в Національній асамблеї.

Відповідно до плану уряду, з 1 вересня 2023 року до 2030 року пенсійний вік має бути поступово підвищено з 62 до 64 років із "кроками" по 3 місяці на рік. Крім того, для отримання пенсії у повному розмірі необхідний період сплати внесків збільшиться з поточних 42 років до 43 років до 2027 року.

Опитування громадської думки показують, що переважна більшість виборців виступає проти змін, а профспілки та протестувальники попередили, що продовжать страйки, навіть якщо законопроєкт буде схвалений.

Детально на цю тему читайте у статті: Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція

Статті

Крим, трибунал та репарації "з нюансами": якою Захід бачить перемогу України

Думка західних партнерів про те, чим може та має завершитися російсько-українська війна, змінилася протягом останнього року...
17 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу

В останній момент Макрон ухвалив рішення застосувати статтю конституції, яка дозволяє затвердити закон без голосування в парламенті.
17 березня 2023 — RFI

Між корупцією та впливом РФ: вибори, що можуть означати втрату Чорногорії для Заходу

Поразка прозахідних сил може перетворити Чорногорію на класичну failed state. Ставки дуже високі, проте за два дні до першого туру вони були підвищені до небаченого рівня.
17 березня 2023 — Наталя Іщенко, для Європейської правди