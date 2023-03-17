У Парижі знову спалахнули протести через ухвалення пенсійної реформи

У Парижі під час нової демонстрації проти планів уряду підвищити пенсійний вік у Франції сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заворушення в п'ятницю ввечері сталися після аналогічних подій у четвер, коли президент Франції Емманюель Макрон вирішив затвердити суперечливу пенсійну реформу за спеціальною процедурою без голосування в парламенті.

Деякі демонстранти, які зібрались у Франції на площі Згоди біля будівлі Національної асамблеї, скандували "Макрона у відставку!" Для припинення заворушень поліція застосувала сльозогінний газ.

За непідтвердженими даними, є постраждалі з обох боків.

#Breaking: Just in - Riots are starting to form in #Paris, #France with protestors and police, as the weekend slowly begins for most of the people, the next 2 days will be intense in the country, after French president #Macron bypassed legislation to increase the pension age from… https://t.co/BWDhrL5xKC pic.twitter.com/WJlKlaXctC — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 17, 2023

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, яку не підтримує більшість населення. Процедура дозволяє в окремих випадках прем'єр-міністру оголошувати про ухвалення закону без голосування в Національній асамблеї.

Відповідно до плану уряду, з 1 вересня 2023 року до 2030 року пенсійний вік має бути поступово підвищено з 62 до 64 років із "кроками" по 3 місяці на рік. Крім того, для отримання пенсії у повному розмірі необхідний період сплати внесків збільшиться з поточних 42 років до 43 років до 2027 року.

Опитування громадської думки показують, що переважна більшість виборців виступає проти змін, а профспілки та протестувальники попередили, що продовжать страйки, навіть якщо законопроєкт буде схвалений.

Детально на цю тему читайте у статті: Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.