В Париже снова вспыхнули протесты из-за принятия пенсионной реформы

В Париже во время новой демонстрации против планов правительства повысить пенсионный возраст во Франции произошли столкновения между полицией и протестующими.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Беспорядки в пятницу вечером произошли после аналогичных событий в четверг, когда президент Франции Эмманюэль Макрон решил утвердить противоречивую пенсионную реформу по специальной процедуре без голосования в парламенте.

Некоторые демонстранты, собравшиеся во Франции на площади Согласия у здания Национальной ассамблеи, скандировали "Макрона в отставку!" Для прекращения беспорядков полиция применила слезоточивый газ.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие с обеих сторон.

#Breaking: Just in - Riots are starting to form in #Paris, #France with protestors and police, as the weekend slowly begins for most of the people, the next 2 days will be intense in the country, after French president #Macron bypassed legislation to increase the pension age from… https://t.co/BWDhrL5xKC pic.twitter.com/WJlKlaXctC