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В Париже снова вспыхнули протесты из-за принятия пенсионной реформы

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Пятница, 17 марта 2023, 22:19

В Париже во время новой демонстрации против планов правительства повысить пенсионный возраст во Франции произошли столкновения между полицией и протестующими.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Беспорядки в пятницу вечером произошли после аналогичных событий в четверг, когда президент Франции Эмманюэль Макрон решил утвердить противоречивую пенсионную реформу по специальной процедуре без голосования в парламенте.

Некоторые демонстранты, собравшиеся во Франции на площади Согласия у здания Национальной ассамблеи, скандировали "Макрона в отставку!" Для прекращения беспорядков полиция применила слезоточивый газ.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие с обеих сторон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил задействовать спецпроцедуру "в обход парламента" для принятия пенсионной реформы, которую не поддерживает большинство населения. Процедура позволяет в отдельных случаях премьер-министру объявлять о принятии закона без голосования в Национальной ассамблее.

Согласно плану правительства, с 1 сентября 2023 года до 2030 года пенсионный возраст должен быть постепенно повышен с 62 до 64 лет с "шагами" по 3 месяца в год. Кроме того, для получения пенсии в полном размере необходимый период уплаты взносов увеличится с текущих 42 лет до 43 лет к 2027 году.

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей выступает против изменений, а профсоюзы и протестующие предупредили, что продолжат забастовки, даже если законопроект будет одобрен.

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Франция

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