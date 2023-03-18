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Німеччина планує придбати цивільні вертольоти Airbus і переобладнати їх для бойових дій - ЗМІ

Субота, 18 березня 2023, 16:49

Міністерство оборони Німеччини хоче купити 82 цивільних вертольоти Airbus H-145M і переобладнати деякі з них у бойові, щоб замінити старіші гелікоптери Tiger.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Business Insider з посиланням на внутрішні військові документи.

Берлін, який неохоче замовляє модернізацію ударних вертольотів Airbus Tiger через проблеми з експлуатацією, хоче придбати 82 машини за 3,05 млрд євро і озброїти 24 з них протитанковими ракетами.

У розпорядженні Люфтваффе є 51 Tiger, лише частина з яких одночасно перебуває в строю.

Вертольоти H-145M схвалені для військового використання, але не є бойовими, і Бундесвер має занепокоєння щодо бойової придатності машини і захисту екіпажу, які міністерство досі ігнорувало.

Бундесвер вважає заплановану закупівлю "суто політичним рішенням, яке ігнорує оперативні потреби", повідомляє Business Insider, посилаючись на лист Технічної служби Збройних сил Німеччини з питань авіації та аеронавігаційного обладнання (WTD 61) до Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що після передачі Україні 14 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 Бундесверу доведеться чекати на заміну щонайменше три роки.

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Німеччина

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