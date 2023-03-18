Германия планирует приобрести гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать их в боевые - СМИ

Министерство обороны Германии хочет купить 82 гражданских вертолета Airbus H-145M и переоборудовать некоторые из них в боевые, чтобы заменить старые вертолеты Tiger.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренние военные документы.

Берлин, который неохотно заказывает модернизацию ударных вертолетов Airbus Tiger из-за проблем с эксплуатацией, хочет приобрести 82 машины за 3,05 млрд евро и вооружить 24 из них противотанковыми ракетами.

В распоряжении Люфтваффе есть 51 Tiger, лишь часть из которых одновременно находится в строю.

Вертолеты H-145M одобрены для военного использования, но не являются боевыми, и в Бундесвере есть беспокойство относительно боевой пригодности машины и защиты экипажа, которые министерство до сих пор игнорировало.

Бундесвер считает запланированную закупку "чисто политическим решением, которое игнорирует оперативные потребности", сообщает Business Insider, ссылаясь на письмо Технической службы Вооруженных сил Германии по вопросам авиации и аэронавигационного оборудования (WTD 61) в Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что после передачи Украине 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 Бундесверу придется ждать замены минимум три года.