Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия планирует приобрести гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать их в боевые - СМИ

Суббота, 18 марта 2023, 16:49

Министерство обороны Германии хочет купить 82 гражданских вертолета Airbus H-145M и переоборудовать некоторые из них в боевые, чтобы заменить старые вертолеты Tiger.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренние военные документы.

Берлин, который неохотно заказывает модернизацию ударных вертолетов Airbus Tiger из-за проблем с эксплуатацией, хочет приобрести 82 машины за 3,05 млрд евро и вооружить 24 из них противотанковыми ракетами.

В распоряжении Люфтваффе есть 51 Tiger, лишь часть из которых одновременно находится в строю.

Вертолеты H-145M одобрены для военного использования, но не являются боевыми, и в Бундесвере есть беспокойство относительно боевой пригодности машины и защиты экипажа, которые министерство до сих пор игнорировало.

Бундесвер считает запланированную закупку "чисто политическим решением, которое игнорирует оперативные потребности", сообщает Business Insider, ссылаясь на письмо Технической службы Вооруженных сил Германии по вопросам авиации и аэронавигационного оборудования (WTD 61) в Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что после передачи Украине 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 Бундесверу придется ждать замены минимум три года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало

Статья, по которой обвиняют Путина, потенциально может быть расширена до обвинений в совершении геноцида – тяжелейшего преступления в мире...
18 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Крым, трибунал и репарации "с нюансами": как Запад видит победу Украины

Мнение западных партнеров о том, чем может и должна завершиться российско-украинская война, за последний год изменилось... (укр.)
17 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис

В самый последний момент Макрон принял решение применить статью конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте.
17 марта 2023 — RFI