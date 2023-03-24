Президентка Грузії заявила, що Іванішвілі може бути олігархом і зберігати вплив на владу

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю вперше публічно допустила, що мільярдер і засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі може й досі впливати на ситуацію в країні попри офіційний відхід із політики.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", така заява Зурабішвілі пролунала в етері телеканалу "Пірвелі".

Спершу президентка Грузії заявила, що статус Іванішвілі "сьогодні дуже незрозумілий, після того як він офіційно залишив уряд".

"Це питання – де ухвалюють основні рішення, звучить ззовні, і я думаю, що це почуття або питання є і в суспільстві", – додала вона.

Зурабішвілі сказала, що намагалася зустрітися з Іванішвілі і хоче цієї зустрічі, щоб "внести більше ясності в грузинську політику". "Є багато повідомлень з-за кордону, які [Іванішвілі] має розуміти і слухати, якщо він головний", – додала президентка.

На пряме запитання, чи є Бідзіна Іванішвілі олігархом, Зурабішвілі відповіла: "Можливо, так... у тому сенсі, що у нього є гроші, вплив на ЗМІ та вплив на політику, у цьому сенсі".

"Але проблема олігархії більша, ніж Іванішвілі. І проблема Іванішвілі більша, ніж олігархія. ... [Це] непрозорість цієї політичної системи. Нам потрібно розуміти і знати, де ухвалюються важливі рішення, як ці рішення можуть бути змінені або як на них можна вплинути", – сказала вона.

Нагадаємо, Бідзіна Іванішвілі офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади вважають, що він продовжує правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

У червні 2022 року Європарламент ухвалив резолюцію із закликом ввести санкції проти Іванішвілі. У документі його назвали "олігархом", який пов'язаний із Кремлем і чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Заклики запровадити санкції проти Іванішвілі неодноразово лунали від представників українського уряду. Зокрема стверджувалося, що мільярдер причетний до схем обходу санкцій, введених проти Росії.