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Президент Грузии заявила, что Иванишвили может быть олигархом и сохранять влияние на власть

Пятница, 24 марта 2023, 21:06

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу впервые публично допустила, что миллиардер и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили может до сих пор влиять на ситуацию в стране, несмотря на официальный уход из политики.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия", такое заявление Зурабишвили прозвучало в эфире телеканала "Пирвели".

Сначала президент Грузии заявила, что статус Иванишвили "сегодня очень непонятен, после того как он официально покинул правительство".

"Этот вопрос - где принимают основные решения, звучит извне, и я думаю, что это чувство или вопрос есть и в обществе", - добавила она.

Зурабишвили сказала, что пыталась встретиться с Иванишвили и хочет этой встречи, чтобы "внести больше ясности в грузинскую политику". "Есть много сообщений из-за рубежа, которые [Иванишвили] должен понимать и слушать, если он главный", - добавила президент.

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На прямой вопрос, является ли Бидзина Иванишвили олигархом, Зурабишвили ответила: "Возможно, да... в том смысле, что у него есть деньги, влияние на СМИ и влияние на политику, в этом смысле".

"Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили. И проблема Иванишвили больше, чем олигархия... [Это] непрозрачность этой политической системы. Нам нужно понимать и знать, где принимаются важные решения, как эти решения могут быть изменены или как на них можно повлиять", - сказала она.

Напомним, Бидзина Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти считают, что он продолжает править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В июне 2022 года Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали "олигархом", который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. В частности утверждалось, что миллиардер причастен к схемам обхода санкций, введенных против России.

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Грузия

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