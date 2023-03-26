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Берлін звинуватив Путіна у спробі ядерного залякування

Неділя, 26 березня 2023, 08:30

Заява президента Росії Владіміра Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі викликала критику і звинувачення з боку уряду Німеччини. 

Реакцію МЗС Німеччини наводить видання Bild, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ у Берліні після оголошення президента РФ в суботу ввечері заявило про "подальшу спробу ядерного залякування" з боку Росії.

Пентагон прокоментував намір Росії розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю

У міністерстві розкритикували аргумент Путіна про те, що, мовляв, США розміщують свою ядерну зброю в низці країн Європи.

"Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією", - зазначили у МЗС Німеччини.

Більше того, Білорусь на міжнародному рівні у кількох деклараціях зобов'язалася бути вільною від ядерної зброї, додали у Берліні.

Путін ствердив, що Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а розміщує свою зброю на її території. 

Після заяви Москви про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі Міністерство оборони США заявило у суботу, що немає жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Раніше цього тижня заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що загроза ядерного конфлікту у світі у зв’язку із ситуацією в Україні не минула й навіть зросла.

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Німеччина Путін Ядерна зброя

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