Берлин обвинил Путина в попытке ядерного запугивания

Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси вызвало критику и обвинения со стороны правительства Германии.

Реакцию МИД Германии приводит издание Bild, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел в Берлине после объявления президента РФ в субботу вечером заявило о "дальнейшей попытке ядерного запугивания" со стороны России.

В министерстве раскритиковали аргумент Путина о том, что, мол, США размещают свое ядерное оружие в ряде стран Европы.

"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - отметили в МИД Германии.

Более того, Беларусь на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия, добавили в Берлине.

Путин утверждал, что Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на ее территории.

После заявления Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси Министерство обороны США заявило в субботу, что нет никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него будет готово к июлю.