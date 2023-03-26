Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Берлин обвинил Путина в попытке ядерного запугивания

Воскресенье, 26 марта 2023, 08:30

Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси вызвало критику и обвинения со стороны правительства Германии. 

Реакцию МИД Германии приводит издание Bild, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел в Берлине после объявления президента РФ в субботу вечером заявило о "дальнейшей попытке ядерного запугивания" со стороны России.

Пентагон прокомментировал намерение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

В министерстве раскритиковали аргумент Путина о том, что, мол, США размещают свое ядерное оружие в ряде стран Европы.

"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - отметили в МИД Германии.

Более того, Беларусь на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия, добавили в Берлине.

Путин утверждал, что Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на ее территории. 

После заявления Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси Министерство обороны США заявило в субботу, что нет никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него будет готово к июлю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Путин Ядерное оружие

Статьи

Недооцененный союзник: почему "русофобия" Румынии так и не сделала ее близким другом Украины

Территориальные претензии, которые часто рассматривались в Украине как ключевое препятствие союзничеству с Румынией, уже не имеют поддержки в румынском обществе (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Прочь из черного списка: как Украина доказала Европе, что борется с коррупцией во время войны

Отчет, который мог стать настоящей имиджевой катастрофой для Украины, в прошлом году остался практически незамеченным. Но во время большой войны Украина показала неожиданный прогресс... (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Суд подтвердил право ЕвроПравды писать о Филипчуке и его сотрудничестве с россиянами

"Европейская правда" продолжит выполнять общественно важную миссию, даже когда это раздражает героев публикаций – аж до судебных исков против нас (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда