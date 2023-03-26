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Прем'єр Іспанії під час візиту до Китаю наполягатиме на територіальній цілісності України

Неділя, 26 березня 2023, 08:49

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час державного візиту до Китаю наступного тижня буде наполягати на справедливому мирі в Україні, який включатиме територіальну цілісність держави.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, Санчес оголосив у суботу.

Виступаючи перед журналістами на Іберо-американському саміті в Домініканській Республіці, Санчес заявив, що обговорить перспективи миру з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Найголовніше... щоб, коли в Україні досягнуть миру, він був справедливим і міцним... і коли ми говоримо про справедливість, я маю на увазі повагу до територіальної цілісності України, яку порушив Путін", - сказав Санчес на пресконференції.

Минулого місяця Пекін виклав так званий "мирний план" із 12 пунктів та закликав до всеосяжного припинення вогню в Україні. Нещодавно лідер Китаю здійснив поїздку до Москви, де він назвав позицію Пекіна щодо війни "неупередженою".

Санчес 31 березня вирушить із візитом до Пекіна, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розкритикував заяви Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.


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Війна з РФ Іспанія Китай

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