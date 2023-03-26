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Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Угорщина очікує "поваги"

Неділя, 26 березня 2023, 11:23

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів про те, чому парламент країни досі не ратифікував вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. 

Про це Сійярто сказав в інтерв’ю агентству AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, в останні місяці виникли серйозні занепокоєння щодо Фінляндії та Швеції, "головним чином через дуже неповажну поведінку політичних еліт двох країн щодо Угорщини".

Угорський дипломат зазначив, що парламент ще не проголосував за вступ двох країн до НАТО, оскільки законодавцям набридло, що ці країни критикують внутрішні справи Угорщини.

"Знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це справді неприйнятно", – сказав глава угорського МЗС.

"Ми очікуємо поваги. Так само, як ми виявляємо повагу до всіх країн", - сказав він.

При цьому Сійярто додав, що за приєднання фінів до НАТО у парламенті планують голосувати в понеділок. А от щодо Швеції терміни голосування передбачити складніше.

Політичний директор у офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан раніше пояснив, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до Північноатлантичного альянсу.

Як відомо, з 20 країн Північноатлантичного альянсу лише Туреччина і Угорщина не схвалила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.




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Розширення НАТО Угорщина Фінляндія Швеція

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