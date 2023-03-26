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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Венгрия ожидает "уважения"

Воскресенье, 26 марта 2023, 11:23

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, почему парламент страны до сих пор не ратифицировал вступление в НАТО Финляндии и Швеции. 

Об этом Сийярто сказал в интервью агентству AP, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в последние месяцы возникли серьезные опасения относительно Финляндии и Швеции, "главным образом из-за очень неуважительного поведения политических элит двух стран в отношении Венгрии".

Венгерский дипломат отметил, что парламент еще не проголосовал за вступление двух стран в НАТО, поскольку законодателям надоело, что эти страны критикуют внутренние дела Венгрии.

"Знаете, когда финские и шведские политики ставят под сомнение демократический характер нашей политической системы, это действительно неприемлемо", - сказал глава венгерского МИД.

"Мы ожидаем уважения. Так же, как мы проявляем уважение ко всем странам", - сказал он.

При этом Сийярто добавил, что за присоединение финнов к НАТО в парламенте планируют голосовать в понедельник. А вот по Швеции сроки голосования предсказать сложнее.

Политический директор в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан ранее объяснил, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

Как известно, из 20 стран Североатлантического альянса только Турция и Венгрия не одобрили вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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Расширение НАТО Венгрия Финляндия Швеция

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