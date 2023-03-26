Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Венгрия ожидает "уважения"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, почему парламент страны до сих пор не ратифицировал вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
Об этом Сийярто сказал в интервью агентству AP, сообщает "Европейская правда".
По его словам, в последние месяцы возникли серьезные опасения относительно Финляндии и Швеции, "главным образом из-за очень неуважительного поведения политических элит двух стран в отношении Венгрии".
Венгерский дипломат отметил, что парламент еще не проголосовал за вступление двух стран в НАТО, поскольку законодателям надоело, что эти страны критикуют внутренние дела Венгрии.
"Знаете, когда финские и шведские политики ставят под сомнение демократический характер нашей политической системы, это действительно неприемлемо", - сказал глава венгерского МИД.
"Мы ожидаем уважения. Так же, как мы проявляем уважение ко всем странам", - сказал он.
При этом Сийярто добавил, что за присоединение финнов к НАТО в парламенте планируют голосовать в понедельник. А вот по Швеции сроки голосования предсказать сложнее.
Политический директор в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан ранее объяснил, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.
Как известно, из 20 стран Североатлантического альянса только Турция и Венгрия не одобрили вступление Швеции и Финляндии в НАТО.