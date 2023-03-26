Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання

Із серпня 2022 року Франція відправила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у неділю, пише "Європейська правда".

Серед обладнання - генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

У березні цього року з Франції надійшли 1389 конвекторів та 11 генераторів, їх надала французька громадська організація "Електрики без кордонів".

Частина енергодопомоги Франції фото: міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував Франції за допомогу енергетичному сектору України.

"Отримане обладнання використовують для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи", - наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, понад торік 16 березня українська та європейська енергосистеми об’єдналися, завдяки чому вибили з рук РФ козир для енергетичного шантажу.

Про рік роботи в єдиній європейській енергосистемі читайте у матеріалі: Запорука незламності: що дав Україні рік членства в "енергетичному Євросоюзі".