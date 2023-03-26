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Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання

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Неділя, 26 березня 2023, 13:56

Із серпня 2022 року Франція відправила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у неділю, пише "Європейська правда".

Серед обладнання - генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

У березні цього року з Франції надійшли 1389 конвекторів та 11 генераторів, їх надала французька громадська організація "Електрики без кордонів".

 
Частина енергодопомоги Франції
фото: міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував Франції за допомогу енергетичному сектору України. 

"Отримане обладнання використовують для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи", - наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, понад торік 16 березня українська та європейська енергосистеми об’єдналися, завдяки чому вибили з рук РФ козир для енергетичного шантажу.

Про рік роботи в єдиній європейській енергосистемі читайте у матеріалі: Запорука незламності: що дав Україні рік членства в "енергетичному Євросоюзі".

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Франція Війна з РФ Енергетика

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