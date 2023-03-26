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Франция передала Украине 183 тонны энергетического оборудования

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Воскресенье, 26 марта 2023, 13:56

С августа 2022 года Франция отправила Украине 22 груза энергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи общим весом 183 тонны.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Среди оборудования - генераторы различной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ.

В марте этого года из Франции поступили 1389 конвекторов и 11 генераторов, их предоставила французская общественная организация "Электричество без границ".

 
Часть энергопомощи Франции
ФОТО: МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Францию за помощь энергетическому сектору Украины. 

"Полученное оборудование используют для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысячам украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", - подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, более чем в прошлом году 16 марта украинская и европейская энергосистемы объединились, благодаря чему выбили из рук РФ козырь для энергетического шантажа.

О годе работы в единой европейской энергосистеме читайте в материале: Залог несокрушимости: что дал Украине год членства в "энергетическом Евросоюзе".

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Франция Война с РФ Энергетика

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