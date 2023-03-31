Трамп обдзвонює топ-республіканців через висунення йому кримінальних звинувачень

Експрезидент США Дональд Трамп обдзвонює високопоставлених членів Республіканської партії, намагаючись заручитися їхньою підтримкою після новини про висунення йому кримінальних звинувачень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За словами високопоставленого джерела в Республіканської партії, Трамп зателефонував ключовим союзникам на Капітолійському пагорбі. Зокрема, він поспілкувався з керівництвом Палати представників від Республіканської партії та законодавцями, які входять до комітетів, що намагаються розслідувати діяльність окружної прокуратури Мангеттена.

Під час телефонних розмов у четвер колишній президент повідомив союзникам, що планує боротися з обвинуваченнями, і продовжував виступати проти обвинувального акта та окружного прокурора Елвіна Брегга.

30 березня велике журі присяжних Мангеттена вирішило висунути Трампу кримінальні звинувачення. Їхній точний зміст невідомий, але справа зосереджена на виплаті грошей порнозірці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.

Трамп постане перед судом штату Нью-Йорк у супроводі агентів Секретної служби у вівторок, де обвинувачення проти нього стануть публічними.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США.