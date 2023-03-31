Трамп обзванивает топ-республиканцев из-за выдвижения ему уголовных обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп обзванивает высокопоставленных членов Республиканской партии, пытаясь заручиться их поддержкой после новости о выдвижении ему уголовных обвинений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По словам высокопоставленного источника в Республиканской партии, Трамп позвонил ключевым союзникам на Капитолийском холме. В частности, он пообщался с руководством Палаты представителей от Республиканской партии и законодателями, входящими в комитеты, которые пытаются расследовать деятельность окружной прокуратуры Манхэттена.

Во время телефонных разговоров в четверг бывший президент сообщил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжал выступать против обвинительного акта и окружного прокурора Элвина Брэгга.

30 марта большое жюри присяжных Манхэттена решило выдвинуть Трампу уголовные обвинения. Их точное содержание неизвестно, но дело сосредоточено на выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, где обвинения против него станут публичными.

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.