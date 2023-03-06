Очолюваний Британією фонд для надання зброї Україні потерпає від затримок - ЗМІ

Очолюваний Британією міжнародний фонд у розмірі 520 мільйонів фунтів стерлінгів для надання Україні нових озброєнь, який мав би бути "малобюрократичним", потерпає від затримок.

Про це, як пише "Європейська правда", пише The Guardian.

Поки фондом було виділено лише 200 мільйонів фунтів стерлінгів на тлі попереджень про те, що решта фінансування не забезпечить озброєння на "фронті до літа".

Учасники торгів скаржаться на те, що процес, яким керує міністерство оборони Великої Британії у співпраці з шістьма іншими європейськими країнами, розчаровує пропущеними термінами - і МО визнало, що присудження контрактів "неминуче забирає багато часу".

Заснований у серпні минулого року, Міжнародний фонд для України мав стати "гнучким фондом з низьким рівнем бюрократії", який надаватиме нове спорядження, навчання та кошти на ремонт для українських збройних сил, поки Київ бореться з російським вторгненням.

Він мав стати додатковим способом надання військової допомоги Україні на додаток до прямих пожертв західних урядів, але затримки демонструють складність забезпечення потоків військової допомоги відповідно до амбіцій політиків.

Британія внесла 250 млн фунтів стерлінгів, і кілька інших європейських країн з ентузіазмом наслідували її приклад, зокрема Нідерланди - 100 млн євро (89 млн фунтів стерлінгів), а також Норвегія, Швеція, Данія, Литва та Ісландія, що збільшило загальну суму пожертвувань до понад 500 млн фунтів стерлінгів.

Учасникам тендеру було повідомлено, що Міністерство оборони повідомить їх про те, чи були їхні заявки успішними, "з 14 грудня", а Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії, заявив днем пізніше, що рішення буде прийнято найближчим часом.

Насправді, через день від Міністерства оборони надійшов електронний лист, в якому учасникам тендеру повідомлялося, що вони повинні почекати до лютого. Жодних оголошень про виділення коштів не було зроблено до 15 лютого, через два місяці після початкової дати.

Інтерес був високим, і "понад 1 500" постачальників подали заявки на загальну суму 27 млрд фунтів стерлінгів. За словами деяких учасників торгів, кількість пропозицій перевантажила секретаріат фонду.

Британські джерела повідомили, що над оцінкою заявок працювала велика команда, але визнали, що високий рівень зацікавленості був ускладнюючим фактором у процесі, спрямованому на термінове постачання озброєнь для України.

Коли 15 лютого Воллес нарешті зробив публічну заяву, він сказав, що в першу чергу буде витрачено близько 200 млн фунтів стерлінгів з фонду, і що наступний раунд торгів буде проведений у належний час.

"Очікувана вартість першого пакету, що перевищує 200 млн фунтів стерлінгів, включатиме життєво важливі засоби у вигляді артилерійських боєприпасів, засобів морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасні частини для техніки, включаючи сучасні українські танки", - сказав він тоді.

Тепер учасники побоюються, що другий раунд може бути таким же тривалим, оскільки його обсяг "ще не визначений" фондом. Один з них сказав, що, на його думку, затримки означають, що наступний раунд військової допомоги Україні "не потрапить на фронт до літа".