Возглавляемый Британией фонд для предоставления оружия Украине страдает от задержек - СМИ

Возглавляемый Британией международный фонд в размере 520 миллионов фунтов стерлингов для предоставления Украине новых вооружений, который должен быть "малобюрократичным", страдает от задержек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет The Guardian.

Пока фондом было выделено лишь 200 миллионов фунтов стерлингов на фоне предупреждений о том, что остальное финансирование не обеспечит вооружение на "фронте до лета".

Участники торгов жалуются на то, что процесс, которым руководит министерство обороны Великобритании в сотрудничестве с шестью другими европейскими странами, разочаровывает пропущенными сроками - и МО признало, что присуждение контрактов "неизбежно отнимает много времени".

Основанный в августе прошлого года, Международный фонд для Украины должен был стать "гибким фондом с низким уровнем бюрократии", который будет предоставлять новое снаряжение, обучение и средства на ремонт для украинских вооруженных сил, пока Киев борется с российским вторжением.

Он должен был стать дополнительным способом оказания военной помощи Украине в дополнение к прямым пожертвованиям западных правительств, но задержки демонстрируют сложность обеспечения потоков военной помощи в соответствии с амбициями политиков.

Великобритания внесла 250 млн фунтов стерлингов, и несколько других европейских стран с энтузиазмом последовали ее примеру, в частности Нидерланды - 100 млн евро (89 млн фунтов стерлингов), а также Норвегия, Швеция, Дания, Литва и Исландия, что увеличило общую сумму пожертвований до более 500 млн фунтов стерлингов.

Участникам тендера было сообщено, что Министерство обороны сообщит им о том, были ли их заявки успешными, "с 14 декабря", а Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил днем позже, что решение будет принято в ближайшее время.

На самом деле, через день от Министерства обороны поступило электронное письмо, в котором участникам тендера сообщалось, что они должны подождать до февраля. Никаких объявлений о выделении средств не было сделано до 15 февраля, через два месяца после первоначальной даты.

Интерес был высоким, и "более 1 500" поставщиков подали заявки на общую сумму 27 млрд фунтов стерлингов. По словам некоторых участников торгов, количество предложений перегрузило секретариат фонда.

Британские источники сообщили, что над оценкой заявок работала большая команда, но признали, что высокий уровень заинтересованности был осложняющим фактором в процессе, направленном на срочную поставку вооружений для Украины.

Когда 15 февраля Уоллес наконец сделал публичное заявление, он сказал, что в первую очередь будет потрачено около 200 млн фунтов стерлингов из фонда, и что следующий раунд торгов будет проведен в надлежащее время.

"Ожидаемая стоимость первого пакета, превышающая 200 млн фунтов стерлингов, будет включать жизненно важные средства в виде артиллерийских боеприпасов, средств морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для техники, включая современные украинские танки", - сказал он тогда.

Теперь участники опасаются, что второй раунд может быть таким же длительным, поскольку его объем "еще не определен" фондом. Один из них сказал, что, по его мнению, задержки означают, что следующий раунд военной помощи Украине "не попадет на фронт до лета".